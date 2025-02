Tvzap.it - Papa Francesco, il bollettino aggiornato: le condizioni del Pontefice

Ledirestano critiche, ma si registra un cauto segnale di stabilizzazione del quadro clinico. Dopo la crisi respiratoria asmatiforme prolungata di ieri, ilnon ha avuto ulteriori episodi nella notte, riposando regolarmente. E’ quanto emerge dalmedico diffuso in serata. (segue dopo la foto)Leggi anche:rompe il silenzio direttamente dall’ospedale, con grande sorpresa dei fedeliTerapia e monitoraggio costanteLe trasfusioni di sangue a cui è stato sottoposto hanno contribuito a migliorare i livelli di emoglobina, pur non risolvendo completamente il problema della piastrinopenia (carenza di piastrine) e i primi segnali di insufficienza renale.continua a ricevere ossigeno ad alti flussi come supporto respiratorio, terapia iniziata nella giornata di ieri per affrontare la grave crisi asmatica.