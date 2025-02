Ilfoglio.it - Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla. "Porto avanti con fiducia le cure". Ieri la crisi respiratoria

"Laè trascorsa, ilha riposato". E' questo il breve bollettino diffuso questa mattina dalla Sala stampa vaticana. Molto più stringato di quello di, che aveva dato notizia di un peggioramento del quadro clinico del Santo padre. Ilha anche inviato una testo per la lettura dell'Angelus, recitato da Monsignor Fisichella in Vaticano. "Da parte mia, proseguo fiducioso il ricovero al Policlinico Gemelli, portandolenecessarie; e anche il riposo fa parte della terapia! Ringrazio di cuore i medici e gli operatori sanitari di questo Ospedale per l'attenzione che mi stanno dimostrando e per la dedizione con cui svolgono il loro servizio tra le persone malate", si legge nel testo. "In questi giorni mi sono giunti tanti messaggi di affetto e mi hanno particolarmente colpito le lettere e i disegni dei bambini.