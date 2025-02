Liberoquotidiano.it - Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla: “Ha riposato”

Rimangono critiche le condizioni di, ricoverato dal 14 febbraio al policlinico Gemelli per una bronchite tramutata in polmonite bilaterale. Il pontefice, tuttavia, haunae ha, secondo quanto reso noto in mattinata dalla sala stampa vaticana. Una notizia che rasserena dopo l'allarme di ieri, quando Bergoglio ha avuto una crisi respiratoria asmatiforme che ha richiesto anche l'applicazione di ossigeno ad alti flussi. Il, inoltre, ha necessitato di trasfusioni di sangue a causa di una carenza di piastrine, associata a un'anemia. Il Santo Padre non è fuori pericolo e la prognosi rimane riservata.