Thesocialpost.it - Papa Francesco e l’ipotesi di dimissioni: la lettera è firmata. Come funzionano

Leggi su Thesocialpost.it

L’immagine diin preghiera sulle rive del lago Sant’Anna, con la sua sedia a rotelle inclinata verso la sponda, ha suscitato un senso di malinconia. Di ritorno dal Canada, nel luglio 2022, gli venne chiesto se avesse mai pensato di dimettersi. Il Pontefice, appoggiato al bastone, rispose con tranquillità: «La porta è aperta, è un’opzione normale, ma fino ad oggi non ho pensato a questa possibilità. Questo non significa che non possa accadere in futuro. Non sarebbe una catastrofe: si può cambiare, non c’è problema».Fin dall’inizio del pontificato,ha toccato il tema delle. Se un giorno prendesse questa decisione, ha affermato che si farebbe chiamare “vescovo di Roma emerito”, non indosserebbe la talare bianca e non vivrebbe in Vaticano, ma probabilmente a San Giovanni in Laterano, dove vorrebbe dedicarsi alla confessione e alla visita ai malati.