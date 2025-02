Dayitalianews.com - Papa Francesco, dopo l’ansia di ieri, notte tranquilla: “il Papa ha riposato”

“Laè trascorsa, ilha”. Lo comunica la Sala stampa vaticana.il Santo Padre ha avuto una crisi respiratoria e una trasfusione. I medici: “Condizioni critiche, prognosi riservata”Ansia peril cauto ottimismo di venerdì, espresso anche dalla conferenza stampa dei medici che lo hanno in cura al Gemelli, il Santo Padre ha attraversato(sabato 22) una delle giornate più delicate di questa sua degenza al Policlinico Universitario, iniziata il 14 febbraio.“Le condizioni del Santo Padre continuano ad essere critiche, pertanto, come spiegato, ilnon è fuori pericolo“, premette il bollettino medico diffuso nella serata didalla Sala stampa vaticana.Per la seconda domenica consecutiva, e per ragioni evidenti, l’Angelus deldi oggi sarà diffuso solo in forma scritta.