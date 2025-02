Iltempo.it - Papa Francesco, ancora ossigeno ad alti flussi ma non è intubato: "Proseguo fiducioso, grazie"

La crisi emergenziale che ieri ha allarmato il mondo intero sembra in parte rientrata., ricoverato al Gemelli per una polmonite bilaterale, anche stamattina, così come ieri sera era stato annunciato nel bollettino medico, ha assuntoadattraverso i naselli e non è, dunque, fuori pericolo. Lo si apprende da fonti vaticane, che fanno anche sapere che continuano gli esami clinici e che con tutta probabilità stasera se ne conosceranno gli esiti. Tuttavia, il Pontefice non è statoe non state necessarie ulteriori trasfusioni. "il ricovero al Policlinico Gemelli, portando avanti le cure necessarie, e anche il riposo fa parte della terapia! Ringrazio di cuore i medici e gli operatori sanitari di questo ospedale per l'attenzione che mi stanno dimostrando e per la dedizione con cui svolgono il loro servizio tra le persone malate", ha fatto sapere ilnel testo dell'Angelus della domenica diffuso dalla sala stampa della Santa Sede.