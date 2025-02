Laprimapagina.it - Papa Francesco ancora in condizioni critiche, salta l’Angelus domenicale

La Sala Stampa Vaticana ha diffuso un breve comunicato rassicurante: “La notte è trascorsa tranquilla, ilha riposato”. Tuttavia, la situazione clinica diresta delicata. Ricoverato da dieci giorni al Policlinico Gemelli, il Pontefice ha affrontato nelle ultime ore una grave crisi respiratoria asmatiforme, che ha richiesto l’applicazione di ossigeno ad alti flussi.Gli esami hanno evidenziato anche una piastrinopenia, ovvero una riduzione delle piastrine nel sangue, associata a un’anemia, rendendo necessaria la somministrazione di emotrasfusioni. I medici non escludono il rischio di sepsi, una complicanza potenzialmente pericolosa che potrebbe aggravare ulteriormente il quadro clinico.Ledel Santo Padre continuano a destare preoccupazione, con i medici impegnati a modulare le terapie in corso per contrastare la polmonite bilaterale.