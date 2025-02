Lapresse.it - Papa Francesco ai Diaconi: “Il mondo di oggi dilaniato dall’odio è senza futuro”

Leggi su Lapresse.it

“L’annuncio del perdono è un compito fondamentale del diacono”. Così ha affermatodurante l’omelia della Messa dedicata aiin occasione del Giubileo, un’omelia che è stata letta da monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione. Il Pontefice ha poi sottolineato che “undove per gli avversari c’è solo odio è unsperanza, privo di, destinato a essereda guerre, divisioni e vendettefine, come purtroppo vediamo ancorain molte parti del”. Per questo, “perdonare significa preparare ildi una casa accogliente e sicura, sia in noi stessi che nelle nostre comunità”. Il diacono, chiamato ad un ministero che lo porta alle periferie del, è invitato a guardare – e a insegnare agli altri a fare altrettanto – ogni persona, anche chi sbaglia o fa soffrire, come una sorella o un fratello ferito nell’anima, e perciò particolarmente bisognoso di riconciliazione, guida e aiuto.