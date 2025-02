Thesocialpost.it - Papa Francesco, aggiornamento: “Proseguo le cure, grazie ai medici e ai sanitari e per l’affetto da tutto il mondo”

14:00continua il suo ricovero al Policlinico Gemelli con fiducia, seguendo lenecessarie. “Anche il riposo fa parte della terapia!” ha scritto nel testo dell’Angelus, preparato personalmente e diffuso oggi a mezzogiorno.Il Pontefice ha espresso gratitudine verso il personaleo che lo sta assistendo: “Ringrazio di cuore ie gli operatoridi questo ospedale per l’attenzione che mi stanno dimostrando e per la dedizione con cui svolgono il loro servizio tra le persone malate.”ha anche voluto rivolgere un pensiero ai tanti fedeli che gli hanno fatto arrivare messaggi di vicinanza: “In questi giorni mi sono giunti tanti messaggi di affetto e mi hanno particolarmente colpito le lettere e i disegni dei bambini.per questa vicinanza e per le preghiere di conforto che ho ricevuto dail!”Infine, ha affidato tutti all’intercessione di Maria e ha chiesto di continuare a pregare per lui.