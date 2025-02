Thesocialpost.it - Papa Francesco, aggiornamento dal Vaticano: “Papa Francesco ha usato ancora l’ossigeno ad alti flussi, oggi risultati nuovi esami clinici”

, ricoverato al Gemelli dallo scorso 14 febbraio, ha vissuto ieri una fase critica, mala situazione sembra essersi stabilizzata. Secondo quanto riferito da fonti vaticane, il Pontefice ha trascorso una notte tranquilla, anche se continua a ricevere ossigeno adtramite i cosiddetti “naselli” per aiutarlo nella respirazione.Questa mattina è stato sottoposto a, i cuidetermineranno il prossimomedico, atteso in serata. Le sue condizioni rimangono sotto stretta osservazione, con un costante monitoraggio dell’equipe medica.Il Santo Padre era stato inizialmente ricoverato per una bronchite, ma successivi accertamenti avevano evidenziato una polmonite bilaterale, rendendo necessaria un’intensificazione delle cure.