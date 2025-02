Tg24.sky.it - Papa, che cos'è la somministrazione di ossigeno ad alti flussi

Ladiadalla quale è ancora sottopostoFrancesco è una tecnica comunemente utilizzata per trattare i pazienti che hanno un'insufficienza respiratoria. I cosiddetti “naselli” che sono tuttora applicati sono cannule nasali ad alto flusso o Hfnc (acronimo di High-Flow Nasal Cannula) che permettono di erogare l'. Sono dispositivi non invasivi e che risultano in generale ben tollerati dalla maggior parte dei pazienti. Proprio per queste caratteristiche sono utilizzate anche nei comuni reparti di medicina interna, soprattutto per il trattamento di pazienti anziani e fragili nei quali tecniche di ossigenazione invasive potrebbero non essere ben tollerate.