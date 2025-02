Dailymilan.it - Panchina Milan, Fonseca meglio di Conceiçao. E per il futuro c’è Gian Piero Gasperini…

Ildellasembra essere deciso: doposi cambierà ancora. Da Bergamo diconoGasperini.Ma la colpa non era solo di Paulo? La risposta ovviamente è no. E a confortare questa risposta ci sono anche i numeri. Quelli prima e dopo una Superocoppa d’Arabia che ha illuso e non poco Casa. Per fortuna non i suoi tifosi. Facendo un confronto tra i numeri diil risultato non cambia.Nelle 15 partite alla guida dell’ex tecnico del Lille ha ottenuto nove vittorie, quattro pareggi e due sconfitte (contro Atalanta e Napoli) per un totale di 31 punti (media punti a gara pari a 2,06). Con Sergioinvece le vittorie fin qui sono otto, poi tre pareggi e quattro sconfitte (contro Juventus, Dinamo Zagabria, Feyenoord e Torino).