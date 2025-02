Oasport.it - Pallanuoto, Serie A1 2025: Ortigia-Pro Recco 6-14. I liguri riagganciano il Brescia in vetta alla classifica

Leggi su Oasport.it

Nel posticipo della 19ma giornata della regular season dellaA1 2024-dimaschile la Propassa in casa dell’con il netto score di 6-14 e torna in testa, riagganciando ila quota 55, a +7 sul Savona, mentre gli aretusei restano ottavi a quota 23.Mattatore dell’incontro il grande ex di giornata, Condemi, che torna a Siracusa con la calottina della Proed è il miglior marcatore dell’incontro, realizzando 4 reti. Iprendono subito un break di margine, chiudendo sul 4-2 il primo quarto, arrivando poi sul 5-2 a metà gara.Allungano ancora i vicecampioni d’Europa nella terza frazione, nella quale si portano sul+5, volando sul 9-4, infine nell’ultimo quarto la Proaumenta ancora il divario nei confronti dei siciliani, chiudendo la gara con un ancor più netto 14-6.