Messinatoday.it - Pallanuoto, la Ssd Unime cede l'intera posta alla Copral Waterpolo

Leggi su Messinatoday.it

Seconda sconfitta stagionale per la Ssdnel campionato di serie B dimaschile. Nell’8^ giornata, la squadra messinese è stata superata per 13-10, infatti, in trasferta dWaterpolo, ritrovandosi, così, dal primo al terzo posto in graduatoria. Il “sette” catanese è.