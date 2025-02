.com - Pallamano a Gold / La Macagi Cingoli vince un derby combattuto: 28-25 al Camerano

I gialloblù di Tedesco chiudono il primo tempo in vantaggio sul 12-13, ma nella ripresa una serie di break della squadra di Palazzi fa volare a +7 i locali, 23 febbraio 2025 – Lailcontro ile dà un segnale alle pretendenti per la salvezza: lotterà fino all’ultimo per evitare i play-out. I ragazzi di Palazzi, infatti, hanno vinto 28-25 contro la squadra di Tedesco nella 18^ giornata di Serie Adi. Dopo un primo tempo tra luci ed ombre, nella ripresa i cingolani riescono a rimontare il parziale e ad andare in fuga, sfruttando il fisiologico calo fisico degli avversari.Primo tempo Nella prima mezz’ora di gioco i padroni di casa sbagliano tanto ene approfitta per controllare l’inerzia del match. L’inizio dellaè incoraggiante, visto il 2-0 firmato Naghavialhosseini e Ciattaglia.