Sport.quotidiano.net - Palla ovale ferrarese in lutto, funerali probabilmente mercoledì alla Sacra Famiglia. Addio a Gandini, dagli anni ’60 pilastro del rugby cussino

Gidella sezionedel Cus Ferrara, ha passato la, ed a nulla è valsa questa volta la sua proverbiale finta divenuta marchio di fabbrica nelle partite intergenerazionali ditouch. Quelle generazioni che proprio il “Gando” ha avvicinato, prima educatore poi tecnico, a suo modo precursore di tutte le fasi del’60, quelli dei veri pionieri, che vedono ilrinascere sotto l’egida universitaria, quelli in cui ’Gando’ inizia come seconda e terza linea (pochi e risicati erano, per cui un ruolo vale davvero come un altro). Per poi passareregia in campo, indossando quella maglia numero 10 che nelè sinonimo di regia e, soprattutto, di piede: calcio educato e visione sapiente, dmischia ai trequarti non c’è problema.