Panorama.it - Palermo Start-up Valley

Prima vengono Dubai, Abu Dhabi, Malaga e Miami. Poi si vola a Lisbona, Barcellona e Palma: per lavorare da remoto e un po’, anche, sognare. Sì, ma in Italia invece? È a sorpresala preferita dai nomadi digitali e l’unica che segnano sulla mappa del nostro Paese, 22esima città nella lista mondiale dell’Executive Nomad Index di Savills, il gigante inglese dell’immobiliare che ogni anno compila la classifica dei luoghi più amati da chi si guadagna da vivere spostandosi ogni tre-sei mesi. «Si tratta di professionisti tecnologici, ma anche consulenti di marketing e creativi con stipendi executive» spiega Danilo Orlando, head of residential di Savills. «Per questo cercano appartamenti spaziosi e funzionali in centro tra piazza Marina, corso Vittorio Emanuele II e piazza Verdi o ville liberty a Mondello.