Dayitalianews.com - Palermo, De Lucia: “C’è una nuova leva di mafiosi. Dalle riforme caos e pm sotto controllo del governo”

Leggi su Dayitalianews.com

C’è unadie potenzialiche sta prendendo piede, affermando il proprio potere sia in carcere sia fuori”Le parole del Procuratore diMaurizio Deal Corriere della Sera.“Per fortuna lenon hanno toccato le indagini su mafia e terrorismo, compresa quella delle intercettazioni. E gli interventi sull’ergastolo ostativo si stanno rindo efficaci – prosegue -. Altra questione è la concessione dei permessi-premio concessi a condannati che non si sono dissociati da Cosa nostra e tornando sul territorio si reimmergono nella loro realtà criminale; è un fenomeno da monitorare con attenzione perché si sta facendo diffuso”. Fuori dell’antimafia l’impatto dellevarate o in via di approvazione si fa sentire, secondo De. “C’è un proliferare di norme che sta determinando un certoanziché aiutare la rapida celebrazione dei processi – commenta -.