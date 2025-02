Pagelle Verona-Fiorentina 1-0 voti e tabellino | vittoria meritata nel recupero per l’Hellas

Leggi su Sportface.it

Un gol di Bernede in pienoregala unae insperata alcontro lanel match del Bentegodi della ventiseiesima giornata di Serie A: il francese, arrivato a gennaio, stravolge la corsa salvezza e quella per la Champions League, per i viola arriva il terzo ko consecutivo in campionato e sono punti persi che pesano e non poco. Per gli scaligeri, invece, capolavoro tattico e di voglia, le armi a disposizione di una formazione che vuole evitare con le unghia e con i denti, per l’ennesimo anno, la retrocessione. Da segnalare anche la grande paura per Moise Kean, che dopo aver rimediato una ferita al volto si accascia sul campo e viene portato via prima in barella e poi in ambulanza.IL RACCONTO DEL MATCHNel primo tempo parte meglio la formazione viola, nemmeno un minuto per la prima conclusione a opera di Zaniolo, ma imprecisa.