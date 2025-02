Dailymilan.it - Pagelle Torino-Milan da Maignan a Rafael Leao: Sérgio Conceição tradito dai suoi big. Tutti i voti

Leggi su Dailymilan.it

Ledei quotidiani sportivi per, daè statodaibig.Ilscivola ancora e lo fa per la seconda volta di fila in questa settimana, dopo il pareggio in Champions League contro il Feyenoord che è costato l’eliminazione dalla Champions League arriva la sconfitta contro ilin campionato che compromette la qualificazione per la prossima Champions.Ilè statodaibig, Mikeche sbaglia in occasione del primo goal calciando addosso a Malick Thiaw, Christian Pulisic che sbaglia il calcio di rigore che avrebbe riaperto la partita econ l’ennesima prestazione incolore della sua stagione e sostituto all’intervallo dal tecnico portoghese.errore grave,sbaglia nei cambidadaibig.