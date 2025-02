Oasport.it - Pagelle superG Crans Montana 2025: Odermatt rasenta la perfezione, fantastici Paris e Casse

Leggi su Oasport.it

Marco10: meglio di come ha sciato lui sulla pista Nationale oggi non si poteva sciare. Ieri aveva fatto un’ottima discesa, oggi cede un po’ il passo in cima, ma nel tratto più tecnico da metà pista in giù mette tutti in fila, vincendo così l’ottava gara stagionale e impreziosendo la stagione. Questo poi sarà il contesto dei Mondiali fra due anni e lui sembra trovarsi discretamente.Alexis Monney 9: secondo podio in carriera inche arriva per giunta con un pettorale piuttosto alto, il 19. Proprio come, ha fatto la differenza maggiore nella parte centrale e nel passaggio tecnico, risultando praticamente l’unico in quel tratto a rimanere sulle code del fenomeno.Dominik9: questo podio è il meritato premio per una stagione che l’ha visto crescere di gara in gara e arrivare in grande spolvero per questi appuntamenti finali.