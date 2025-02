Oasport.it - Pagelle slalom Sestriere 2025: Shiffrin 100 e lode, Ljutic fa il massimo, Oehlund che rimonta, Rossetti non sbaglia

FEMMINILEDomenica 23 febbraioMIKAELA100 e: 100 vittorie in carriera. Che traguardo! Un numero che fa tremare i polsi. Tripla cifra per una campionessa leggendaria. Vince con ampio margine nella sua specialità preferita e lo fa al, un luogo già di suo leggendario. Oggi non dà scampo alle rivali. Precisa, veloce, efficace. Leggera come ai bei tempi. Imprendibile come sempre. Siamo tutti testimoni della sua grandezza.ZRINKA8: la croata ci prova, ma oggi Mikaelanon si poteva battere. Il futuro è nelle sue mani vista la sua giovane età, ma anche il presente la vede grandissima protagonista. Seconda a metà gara. Seconda al traguardo. Oggi non poteva davvero fare di più.PAULA MOLTZAN 7.5: troppo spesso non ha saputo capitalizzare manche importanti per errori pesanti.