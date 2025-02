Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Bologna Under 15: Rastello monumentale, Pamé è micidiale, Salvai sempre più leader – VOTI

Leggi su Juventusnews24.com

di Fabio Zaccaria15: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la diciannovesima giornata di campionato 2024/25(inviato al campo Ale&Ricky di Vinovo) –15: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la diciannovesima giornata di campionato 2024/25Brostic 6- Reattivo con uscite basse e alte puntali, quando si richiede il suo intervento risponde subito presente. Incolpevole in occasione dei gol subiti.Mazzotta 7- Passo differente dagli altri 21 in campo, dimostra una condizione atletica smagliante. Copre, si inserisce, taglia dentro il campo e diviene decisivo quando in possesso. Tutto ciò che fa lo fa benissimo e con una semplicità disarmante.Samà 6,5- Come il collega sulla destra, spinge e tanto sulla corsia.