Inter-news.it - Pagelle Inter-Genoa (1-0): due bocciati da 5! OK Calhanoglu – TS

Leggi su Inter-news.it

L’ha vinto contro ilper 1-0 grazie al timbro di Lautaro Martinez di testa. Ledi, stilate da Tuttosport. Due, bene.VITTORIA PESANTE – Serviva una vittoria e questa è arrivata. Nonostante qualche sofferenza di troppo per la lentezza e le poche occasioni da gol create, l’è riuscita a regolare ildi Patrick Vieira e a portarsi momentaneamente al primo posto in classifica, in attesa del Napoli che alle 12.30 dovrà giocare la sua partita a Como. Da registrare l’ottimo ingresso in partita di Hakan, che entra bene e direttamente su corner confeziona l’assist per la testata vincente di Lautaro Martinez. Tuttosport gli dà un buon 6,5 in pagella. Si tratta della miglior prestazione del turco da quando è rientrato. Ma il quotidiano torinese ha stilato anche i voti degli altri giocatori dell’