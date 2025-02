Ilnapolista.it - Pagelle – Il Napoli ha seguito più il disimpegno di De Laurentiis che la fame di Conte

Leggi su Ilnapolista.it

Ledi Como-2-1, a cura di Fabrizio d’Esposito. MERET. Nel mussoliniano Sinigaglia con vista sulla celebre pozza d’acqua manzoniana, i sogni non muoiono ma quantomeno si fanno male assai. Il Napule fuorigiri e lo scudetto quarto non sono più promessi sposi. Nel primo tempo gli autoctoni sono spettri lacustri e a uccellare il giovane Meret è l’incredibile fuoco amico di Amir, fantozziamente non vedente. A dire il vero, nella ripresa il Como tira una volta sola in porta e segna con Diao, stessa radice semantica di Dia – 6DI LORENZO. La destra azzurra sembra la più penalizzata dal tre-cinque-due dell’emergenza da rosa. Na-Politano fatidico quinto fatica tanto ma arranca negli venti metri e questo limita anche la pugna dell’Eurocapitano, che poi là dietro deve fronteggiare la mirabolante coppia formata da Nico Paz e il predetto Diao – 5,5RRAHMANI.