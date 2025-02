Pagelle Como-Napoli 2-1 voti e tabellino | crisi Conte scontro diretto alle spalle dell’Inter

Leggi su Sportface.it

Se non è, quantomeno è grave flessione: ilrimane a secco di vittorie per la quarta partita consecutiva e stavolta addirittura perde in un lunch match davvero storto e triste in casa di un grandissimo, che ora appare molto vicino alla salvezza.si ritrova così, sul più bello, a dover cedere la vetta della classifica all’Inter, proprio a una settimana dall’attesissimodel Maradona: nerazzurri a 56, partenopei a 55 e dunque con un fardello psicologico non da poco.IL RACCONTO DEL MATCHIl primo tempo si apre in modo semplicemente scioccante per il: Rrahmani con un innocuo, sulla carta, retropassaggio no look non si accorge che il suo portiere Meret si era spostato in avanti per impostare il gioco e si rende protagonista di uno degli autogol più incredibili degli ultimi anni.