Pagelle Cagliari-Juventus 0-1 | Vlahovic decisivo Gatti promosso

Labatte il1-0 all’Unipol Domus e sale al quarto posto in classifica a 49 punti, scavalcando la Lazio (47). Dopo la delusione per l’eliminazione dalla Champions League, la squadra di Thiago Motta si regala il quarto successo consecutivo in campionato. Ilresta a quota 25 punti in classifica, a +4 dall’Empoli terzultimo.un gol di Dusan, che torna titolare e realizza la rete decisiva al 12? dopo aver sfruttato un errore di Mina. Ecco le nostredel match.Caprile 7Tiene in piedi ilfino alla fine. Si ritrova quattro volte a tu per tu con uno juventino e in tre occasioni è lui ad uscire vincitore. Non ha colpe sul gol al 12? diZappa 5.5Nella prima mezz’ora Yildiz gli fa venire il mal di testa. Troppo leggero anche su alcuni duelli in area nel primo tempo.