Juventusnews24.com - Pagelle Cagliari Juve: nel segno di Vlahovic, partita da gigante di Gatti VOTI

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco Baridon: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2024/25: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2024/25Di Gregorio 6 – Pochi interventi a sporcare i suoi guantoni. Gara più di controllo rispetto alle ultime, trasmette comunque sicurezza con le sue uscite.Weah 6 – Non perfettissimo difensivamente parlando. Ci mette un po’ a prendere le contromisure agli esterni del7 –. Assoluto. Svetta sopra tutto e tutti, prendendo l’ascensore per il cielo e dominando letteralmente nei duelli aerei. Prova granitica dal primo all’ultimo minuto, non lascia neanche le briciole agli attaccanti rossoblù. Kelly 6.