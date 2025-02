Iltempo.it - Pagella per i presidi. Voti come agli studenti e premi per i più bravi

Leggi su Iltempo.it

Anche isaranno giudicati con igli, i dirigenti scolastici avranno unadove si potrà vedere rendimento e capacità. Ad introdurre la novità è stato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha emanato ieri il decreto di adozione del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti. In attuazione delle disposizioni legislative promosse dallo stesso dicastero. Le pagelle per iverranno stilate già dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione dei dirigenti avverrà tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero e del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti. Il procedimento sarà articolato in sia su una fase di assegnazione degli obiettivi, anche di rilevanza regionale, che sulla valutazione, a cura dei direttori degli Uffici Scolastici, garantendo altresì un eventuale momento di contraddittorio con gli interessati e il ruolo di un organismo di garanzia.