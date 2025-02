Anteprima24.it - Padula, furto di gasolio nell’isola ecologica comunale: individuati i responsabili

Tempo di lettura: < 1 minutoUndi, nel Salernitano, ai danni di automezzi utilizzati per la raccoltadei rifiuti. I malviventi hanno agito di notte introducendosirubando circa 400 litri dilasciando a secco diversi automezzi utilizzati per la raccolta differenziata. Sulsi sono immediatamente attivati anche gli agenti della Polizia municipale che sono riusciti, anche con l’ausilio dei filmati delle telecamere presenti, ad identificare i. Si tratta di due persone che devono ora rispondere dei reati di, danneggiamento e introduzione abusiva in area privata. Sulla vicenda con una nota è intervenuto il sindaco di, Michela Cimino, che ha dichiarato: “Ringrazio il luogotenente e gli agenti della Polizia locale per l’impegno dimostrato nell’individuare i colpevoli e nel garantire giustizia.