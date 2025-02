Lanazione.it - Ospiti non registrati. Arrivano le sanzioni

GROSSETOProsegue la strategia messa in campo dalla Questura di Grosseto, in chiave di prevenzione, al fine di contrastare i fenomeni di illegalità nell’ambito della gestione degli esercizi commerciali e delle strutture ricettive presenti in provincia. Le forze dell’ordine, infatti, in previsione anche dell’appuntamento del Giubileo, stanno intensificando i controlli. Gli agenti della Divisione polizia amministrativa di Grosseto, nel corso dei controlli effettuati negli ultimi mesi, hanno contestato ai titolari di strutture ricettive due violazioni amministrative al Tulps inerenti la mancata comunicazione alla Questura degli. ma non solo. Gli agenti hanno anche contestato altre dueamministrative per violazioni delle norme antincendio e di salubrità dei locali. La lente dei poliziotti della Questura di Grosseto si è focalizzata, in particolare, sulla modalità "self check in," cioè senza che il proprietario della struttura effettui l’identificazione diretta dei clienti e la contestuale verifica della corrispondenza degli stessi con i documenti d’identità.