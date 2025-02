Juventusnews24.com - Osimhen Juve, quella squadra inglese fa sul serio per il nigeriano: è pronta a sostenere quella spesa! Ultimissime

di RedazionentusNews24, una big di Premier League fa sulper mettere le mani sull’obiettivo del mercato. Ecco cosa trapelaDall’Inghilterra arriva una notizia che rischia di tarpare le ali ai sogni di Cristiano Giuntoli e di tutta la dirigenza della. Victorrischia di sfumare: su di lui, infatti, è piombato il Manchester United.Secondo varie fonti di informazioni inglesi, il centravantisarebbe entrato fortemente nel mirino dei Red Devils. Questi, infatti, sono pronti a pagare la clausola rescissoria da 75 milioni di euro, valida solo per i club esteri. Rischia di farsi in salita la strada per lain sede di calciomercato per questo giocatore.Leggi suntusnews24.com