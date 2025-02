Movieplayer.it - Oscar 2025: Anora, Conclave e gli altri contendenti come miglior film

Aglisarà duello fra? Ecco una pmica dei dieci candidati, fra cui Emilia Pérez e The Brutalist, e delle loro effettive chance di vittoria. È un'awards season particolarmente vivace, quella che sta accompagnando curiosi e appassionati ormai da qualche mese, con una competizione che, fino al periodo natalizio, si profilava apertissima, con almeno quattro o cinquecon legittime speranze di poter puntare all'. Poi, nei primi giorni del, di colpo il consenso generale si è concentrato su un titolo specifico, Emilia Pérez: il musical diretto da Jacques Audiard sembrava infatti essersi trasformato nel grande favorito, sull'onda del trionfo ai Golden Globe e della valanga di candidature agli. Se non fosse che, con altrettanta rapidità, di colpo il vento .