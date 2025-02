Quotidiano.net - Oscar 2023: Cannes e Venezia trampolini di lancio per i film candidati

Leggi su Quotidiano.net

Si comincia a sentire il profumo diinizia a scaldare i motori appena concluso il festival (e il mercato) di Berlino e si è alla vigilia deglicone star che proprio sulla Croisette e al Lido hanno brillato in anteprima. Proprio glidel 2 marzo testimoniano di riflesso l'importanza di questi due festival comedi. E' il caso innanzitutto della Palma d'oro Anora, sei nomination tra cui migliorper il quale è superfavorito, e riconoscimenti tra i più importanti premi delle associazioni americane di categoria (l'ultima stanotte con gli Spirits Award, prima ancora con Pga, Dga e Critics), ad oggi ilindie di Sean Baker è il più premiato in assoluto. Si prosegue con Emilia Perez, premio della giuria e dell'interpretazione femminile ae 13 candidature ad Hollywood e con il Leone d'argento The Brutalist (10 nomination) e Io sono ancora qui a, tutti titoli, tra i tanti, che hanno dominato la scena dei premi di quest'anno dai Golden ai Bafta.