Oroscopo Paolo Fox | previsioni settimana dal 24 febbraio al 2 marzo 2025 e classifica

Cosa ha in serbo l'diFox per ladal 24al 2? Una vasta concentrazione planetaria favorirà il segno dei Pesci. Tra amore, di coppia e single, e il lavoro, queste giornate saranno piuttosto intense. Approfondiamo subito leastrologiche diFox.leFox dal 24al 2: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: Venere accresce la voglia amare e permette ai single di fare delle buone conoscenze. Possibile colpo di fulmine in agguato! Le coppie, invece, devono evitare di dubitare della propria bella relazione. Figli, casa, programmi: tanti vantaggi. Lavoro: non siate impazienti. Possibili dilemmi nella giornata di lunedì, ma non mancheranno sblocchi. Fortuna: ???? Toro - Amore: l'vi trova al top, sia che siate single che in coppia.