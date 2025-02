Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni di lunedì 24 febbraio 2025

Cosa prevede l'diFox per il 24? La settimana ricomincia con un transito particolare: Luna in Capricorno. Scopriamo leastrologiche diFox di24, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.24Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'giornaliero invita a riflettete su ciò che volete realizzare, ma ad accettare che non tutto può essere concluso subito. Un passo alla volta. Toro - Il clima generale è positivo, con una buona carica di energia. Approfittatene per migliorare la vostra situazione sentimentale. Gemelli - È il momento adatto per chiarire situazioni in sospeso nei rapporti interpersonali. Se sentite il bisogno di novità, seguite il vostro istinto.