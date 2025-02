Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 23 febbraio: bisogno di serenità per il Cancro, emozioni profonde per i Pesci

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ecco l’diFox di domenica 232025! La domenica è il giorno perfetto per rilassarsi, riflettere sulla settimana trascorsa e prepararsi a quella nuova.le stelle spingono molti segni a rallentare e a godersi i piccoli piaceri della vita, senza troppe pressioni. È anche una giornata ideale per le relazioni, siano esse sentimentali o familiari: c’è spazio per il dialogo, per un chiarimento o semplicemente per condividere momenti di qualità con le persone care.diFox, per domenica 232025, segno per segnoEcco l’di domenica 23! Dal punto di vista emotivo, alcuni segni sentiranno ildi più sicurezza, mentre altri saranno pronti a buttarsi in nuove avventure, specialmente in amore. Chi ha un progetto in sospeso, potrebbe avere un’intuizione decisiva.