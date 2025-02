Quotidiano.net - Oroscopo di oggi domenica 23 febbraio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

23porta con sé una serie diastrologiche che promettono di influenzaree benessere per ciascunzodiacale. Mentre l'Ariete si rifugia nel calore domestico, il Toro trova conforto nei legami familiari. I Gemelli affrontano sfide lavorative, mentre il Cancro ha l'opportunità di esprimere i propri sentimenti. Ogniha qualcosa di unico da vivere, dalle sorprese del Leone alla concretezza della Vergine. Scopri cosa riservano le stelle per te in questa giornata invernale.ariete23Tipica giornata d’inverno in cui il tepore della casa, il divano e le pantofole sono tutto quello che desideriamo per stare bene, sperando che gli impegni non interferiscano. Arriverà il disgelo! Nel frattempo come la terra, sonnecchiamo e teniamo in caldo i semi piantati.