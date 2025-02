Romadailynews.it - Oroscopo di lunedì 24 febbraio 2025: le stelle segno per segno

Scopri cosa ti riservano gli astri in amore, lavoro e benessere nella giornata di24.? Ariete (21 marzo – 19 aprile)La settimana inizia con energia e voglia di fare. Sul lavoro, potresti ricevere una proposta interessante o un incarico di rilievo. In amore, evita discussioni inutili con il partner e cerca il dialogo. I single avranno ottime opportunità per nuove conoscenze. Salute buona, ma non strafare con gli impegni.? Toro (20 aprile – 20 maggio)Giornata ideale per pianificare i prossimi passi. Sul lavoro, la tua capacità di analisi sarà fondamentale per evitare errori. In amore, potresti sentirti più sensibile e avere bisogno di certezze. I single dovrebbero aprirsi di più alle nuove opportunità. Salute stabile, ma concediti un po’ di relax.? Gemelli (21 maggio – 20 giugno)all’insegna della comunicazione e della creatività.