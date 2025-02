Lanazione.it - Orbetello, l’assalto dei moscerini, laguna invasa in anticipo. “Disinfestazione poco utile”

, 23 febbraio 2025 – Una sciamatura didavvero straordinaria si sta registrando in questo periodo a. Straordinaria non tanto per la quantità, dal momento che in riva allasi è ormai, purtroppo, rassegnati a fenomeni di ben altra portata, ma sicuramente per il periodo in cui si manifesta. In pieno febbraio. Il biologo Mauro Lenzi prova a spiegare il fenomeno: “Quando le larve dei chironomidi sono abbondanti nei fanghiri e quando i loro predatori sono assenti, queste possono effettuare la metamorfosi in adulto e sciamare senza problemi, basta qualche giornata di buone temperature. L’imponente distrofia della scorsa estate ha completamente distrutto la fauna del sedimento, lasciando quasi esclusivamente le larve dei, che sono, entro certi limiti, particolarmente resistenti anche ai gas tossici della distrofia, cioè ammoniaca e idrogeno solforato”.