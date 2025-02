Quotidiano.net - Orari elezioni Germania oggi: quando sapremo i risultati? Guida al voto tedesco

Leggi su Quotidiano.net

Berlino, 23 febbraio 2025 - Urne aperte per lein: i cittadini tedeschi rinnovano i membri del Bundestag dopo le dimissioni del governo di Olaf Scholz. Grande attesa per iche molto probabilmente porteranno alla formazione di una nuova maggioranza trainata dalla Union (l'alleanza tra Cdu e Csu) di Friedrich Merz. Ma l’attenzione è per l’exploit dell’ultradestra annunciato dai sondaggi: il numero di deputati di Alternative fur Deutschland, la formazione sostenuta anche da Elon Musk, in Italia dalla Lega, con posizioni radicali su Europa e immigrazione, dovrebbe aumentare sensibilmente. A che ora chiudono i seggi Gli exit pollCosa può succedere Verso un governo Union-Spd Un seggio ad Arnsberg. In60 milioni di elettori alper il rinnovo del parlamento (Epa via Ansa) A che chiudono i seggi Nulla a che fare con l'Italia, dove siamo abituati a votare per più di 12 ore e spesso in due giorni consecutivi.