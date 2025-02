Isaechia.it - Ora o mai più Vs C’è Posta per Te: ecco chi ha vinto la sesta sfida di ascolti

Leggi su Isaechia.it

È andata in onda ieri sera lapuntata di C’èper Te, il programma di punta del palinsesto di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi che con la sua ventottesima edizione ha raggiunto uno storico traguardo. È a oggi infatti il people show più longevo della televisione italiana.Rai Uno ha invece offerto ai suoi telespettatori lapuntata, nonché la semifinale di Ora o mai più, il programma televisivo condotto da Marco Liorni che ha visto trionfare l’ex allievo di Amici Valerio Scanu, primo finalista della trasmissione. A differenza delle prime cinque puntate, ieri sera non c’è stata la diretta. Il televoto è stato sostituito dal pubblico presente in studio. Per la prima volta c’è stata anche la sala stampa con i giornalisti Andrea Laffranchi (Corriere), Claudia Rossi (Il Fatto) e Andrea Parrella (Fanpage).