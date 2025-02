Dilei.it - Ora o mai più, le pagelle della semifinale: la rivincita si Scanu (9), Fogli da dimenticare (3)

Marco Liorni ha condotto unadi Ora o mai più ricca di sorprese e (come sempre) polemiche. Sabato 22 febbraio i cantanti si sono sfidati a suon di note al fianco dei propri fidati coach e, con altrettanta grinta, hanno ascoltato i giudizi degli altri. Una puntata, registrata questa volta, che è andata in onda dopo la pausa sanremesesettimana precedente e che ha lasciato una punta di amaro in bocca. Infatti mentre fino alla puntata prima il pubblico poteva esprimere la propria preferenze tramite i social, nellaè intervenuta la giuria popolare: 100 persone che votano dallo studio secondo il loro sentire. Una soluzione criticata e criticabile. Ma ecco come è andata la puntata.Valeriasi prende la sua. Voto 9Valeriaè stato sin dalle prime battute dell’edizione 2025 del programma uno dei concorrenti più chiacchierati e, a volte, criticati.