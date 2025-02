Quotidiano.net - ‘Ora o mai più’, la semifinale: chi ha vinto e la classifica

Milano, 22 febbraio 2025 –ad alta tensione quella dio maidi sabato 22 febbraio. Non sono mancate le polemiche, le belle esibizioni, quelle poco ascoltabili, ma non è mancato neanche un cambio nel sistema di voto.e finale del talent show condotto da Marco Liorni su Raiuno non sono infatti in diretta e quindi il voto finale delladella puntata è determinato da coach, una rappresentanza del pubblico in studio e una formata da alcuni rappresentanti della stampa. Chi haLa prima manche La seconda manche Chi haChi haladio mai più? Il vincitore è stato Valerio Scanu. La: Valerio Scanu, Anonimo Italiano, Antonella Bucci, Loredana Errore, Pago, Matteo Amantia, Pierdavide Carone, Carlotta.