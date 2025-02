Davidemaggio.it - Ora o Mai Più 2025: Valerio Scanu strappa il primo posto in semifinale

Ad Ora o Mai Più c’è gloria per. Al penultimo atto, prima della finale che decreterà il vincitore assoluto del programma del sabato sera di Rai 1 condotto da Marco Liorni, il cantante sardola prima posizione e si aggiudica la, nonostante per i tutor la migliore sia stata Antonella Bucci e per il pubblico votante in studio, a sorpresa, Anonimo Italiano. Ecco il resoconto dettagliato della serata.La garaA differenza delle scorse puntate, non c’è la diretta e dunque il voto social da casa, che viene sostituito con il voto di un panel di 100 persone del pubblico in studio. Viene introdotta nelle votazioni, inoltre, anche una sorta di sala stampa con i giornalisti Andrea Laffranchi (Corriere), Claudia Rossi (Il Fatto) e Andrea Parrella (Fanpage).Si parte dalla consueta manche in cui ciascun concorrente duetta con il proprio coach.