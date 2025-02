Serieanews.com - Ora è ufficiale, l’Atalanta cerca un allenatore: un nome è perfetto per il dopo Gasp

Leggi su Serieanews.com

si prepara a una svolta epocale: ilerini è ufficialmente iniziato. Tra i nomi in lizza per raccogliere la sua eredità, uno in particolare sembra il più adatto a mantenere alta l’asticellaOra èun: unper il(AnsaFoto) – serieanews.comOtto anni, un’identità di gioco ben definita e un salto di qualità che ha reso la Dea una realtà consolidata del calcio europeo. Ma tutto ha una fine, e Gian Pieroerini ha annunciato che il suo contratto in scadenza nel 2026 non sarà rinnovato.Il che, tradotto, significa che il suo ciclo potrebbe chiudersi già quest’estate. La domanda ora è: chi sarà in grado di raccogliere un’eredità così pesante?Non è una sorpresa. Da mesi si vociferava di un possibile addio e anche un anno faerini era stato tentato da qualche big italiana ed europea.