Iltempo.it - Ora di ansia in Argentina: il volto del Pontefice proiettato sull'obelisco | VIDEO

Anche inè viva la preoccupazione per le condizioni di Papa Francesco, ricoverato da nove giorni al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale e costretto, da ieri, a usare i naselli per l'applicazione di ossigeno ad alti flussi. Stando a quanto si apprende, sono in corso ulteriori esami di cui si conoscerà l'esito in serata. Intanto, il mondo è in apprensione. In diverse chiese argentine si prega per il connazionale, a cui i cittadini sono legatissimi. Ildi Bergoglio è statoanchedi Buenos Aires.