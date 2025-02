Anteprima24.it - Operazione antidroga: trovati oltre 10mila euro in pacchi sottovuoto

Tempo di lettura: 2 minutiUn’condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento ha portato al sequestro di una somma ingente di denaro in contanti. L’intervento, avvenuto nella serata di ieri, sabato 22 febbraio, ha riguardato l’abitazione di una donna di 44 anni residente nel capoluogo sannita.L’è scattata dopo un’attività investigativa condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento. Gli agenti avevano ricevuto segnalazioni riguardo a un possibile traffico di sostanze stupefacenti presso l’abitazione della donna, con un continuo via vai di persone. Un giovane è stato fermato nei pressi della casa e controllato, circostanza che ha spinto i militari a intervenire con una perquisizione immediata. All’interno dell’appartamento, i Carabinieri hanno trovato una somma di 750in contanti in un cassetto della cucina.