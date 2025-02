Ecodibergamo.it - «Operaia in ditta ho lasciato tutto e ora vivo ad Amsterdam»

Leggi su Ecodibergamo.it

LA STORIA. Dalila Caccia, ventenne di Gandino ha deciso di fare un’esperienza all’estero come ragazza alla pari: «Imparo l’inglese immersa in una città internazionale. Ora sono più indipendente e sicura di me stessa». Raccontaci anche tu la tua storia di bergamasco all’estero.