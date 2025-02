Ilfogliettone.it - Olly rinuncia all’Eurovision, a Basilea in gara Lucio Corsi

, il cantautore arrivato secondo nella 75esima edizione del Festival di Sanremo, a rappresentare l’Italia alla 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma anel maggio 2025. La decisione è stata annunciata ufficialmente dalla Rai, dopo che il vincitore del Festival,, aveva espresso la necessità di prendersi del tempo per riflettere sull’eventuale partecipazione alla competizione internazionale., che aveva vinto il Festival di Sanremo con il brano “Il cielo in una stanza”, aveva infatti dichiarato di voler valutare con attenzione la possibilità di partecipare, lasciando spazio a dubbi e speculazioni. La Rai, nel ringraziare il vincitore per il suo successo e augurandogli “una lunga e brillante carriera da musicista”, ha quindi scelto di affidare il compito a, che ha accettato con entusiasmo l’invito a rappresentare l’Italia sul palco internazionale.